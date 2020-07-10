Відома модель Памела Андерсон показала незвичайний образ, показавши всю себе

На фото Памела позує в блискучій сукні з відкритою спиною. Аяндерсон спокусливо вигнулась і розвернулася спиною, демонструючи свої пишну п'яту точку. Волосся зірка залишила розпущеним, сидячи на яхті без взуття. Про этотм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Елегантна мрія", "Привіт, красиві привітання з Канади", "Прекрасна леді світу. Не потрібно слів", "Все ж я виглядаю краще", "Так красиво, як завжди", "Так прекрасна, Памела", "Свобода серед морського бризу", "Качати, як ураган, лололо", "У мене є човен, на якій ти можеш гойдатися занадто довго", "Абсолютно чудова", "Русалонька".

Раніше ми повідомляли, що відома американська актриса Памела Андерсон з'явилася в одному купальнику.

цього разу Памела вирішила здивувати гарячим чином в білому купальнику. Модель опублікувала сміливе чорно-біле фото, на якому позувала біля дороги.

Повідомлялося, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала себе у всій красі.

Величезне декольте дало насолодитися видами на пишні груди, яка ледь не выпрыгивала з нього.

Нагадаємо, білява Памела Андерсон без ліфчика звела з розуму не тільки поглядом

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