Известная модель Памела Андерсон показала смелый образ, порадовав фанатов

На фото красотка стоит в босоножках и латексных штанах, а образ дополнила топом и длинными перчатками. Памела соблазнительно выгнулась и показала свою пятую точку во всей кркасе. Андерсон стояла в профиль, но голову развернула к камере, оставив волосы распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли засыпать красотку комментариями или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Сочный ракурс".

Ранее мы сообщали, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон показала себя во всей красе.

Огромное декольте дало насладиться видами на пышную грудь, которая едва не выпрыгивала из него.

Тонкая ткань натянулась на пышных прелестях, что делало образ распутнее. Звезда подчеркнула тонкую талию шелковой тканью.

Памела приподняла наряд, засветив стройную ножку. Ее изгибы поражают - бедром она слегка прикасалась к кирпичной стене, и сквозь образовавшуюся "выемку" сиял свет.

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала свежий нежный образ и рассказала о важном дне.

Напомним, сочная Памела Андерсон разделась в бане и показала самое интересное

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон задрала платье, устроив шалости у кровати

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