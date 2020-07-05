О ней до сих пор мечтают миллионы

Известная модель Памела Андерсон продолжает радовать поклонников яркими снимками в бикини

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала очередное архивное фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Красотка была одета в купальник. Судя по всему, она находилась на пляже, так как полностью была испачкана в песке. Андерсон соблазнительно смотрела в кадр, в то время как ее пухлые губы, плечи и зона декольте были посыпаны песком.

Стоит отметить, что фото вызвало бурную реакцию у поклонников супермодели. Мужчины оставили ей массу комплиментов, восторгаясь ее красотой. За семь часов снимок собрал более 12 тысяч лайков.

«Горячая», «Так горячо», «Безумно красивая», «Эй, Пэм, все эти фотографии 30-летней давности. Мы можем увидеть некоторые твои последние фотографии в возрасте 54 лет?», «Песок никогда не выглядел так красиво», «Эй, у тебя есть немного песка для меня», «Эффектная блондинка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон похвасталась образом в коротеньком платье, под которое не стала надевать нижнее белье. Звезда Playboy выгнулась, чтобы во всей красе продемонстрировать свое идеальное тело. Волосы женщины были распущены, что придало особой пикантности ее образу.

Напомним, что Памела Андерсон задрала платье, устроив шалости у кровати: "Даст фору 20-летним".

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон в латексе соблазнительно нагнулась, показав самое интересное: "Сочный ракурс".

Также Politeka писала, что именинница Памела Андерсон избавилась от белья, устроив жару на кровати: "Королева".