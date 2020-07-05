Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала идеальные изгибы в черном модном белье

Модель каждый день делится новыми фото, рассказывает о своих буднях и также заниматеся собой в перерыве между съемками. Славу Деми получила благодаря своим формам и выдающейся внешности. При этом девушка уже успела посотрудничать с брендами купальников и белья, сообщает Politeka.net.

В этот раз пышнотелая красотка показала в черном белье свои достоинства, улегшись в тени под навесом на песке. Позируя на побережье, она выглядела весьма ярко и горячо одновременно, выставляя напоказ ягодицы.

«Должны ли вы дразнить нас своей красотой. Как я могу сделать любую работу, если тут ваше фото покоряет», «Flexing😍😍», «Вау, Деми, ты очень горячая леди, что же ті вітворяешь», «Ты очень дерзкая и удивительная», «Твое белье для красивой и молодой фигуры», «Я люблю тебя, Б.Б. Ммммуааа 😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️💗💗💗❣️❣️❣️❣️», «Деми Роуз не настоящая», «Экзотическая красота», - написали поклонники.

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением:

«Ты просто невероятная красавица❤️❤️❤️», «Я хочу выглядеть так», «Сочнее Кайли, вау🔥🔥🔥», «Хороший выстрел, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ты сводишь с ума, такая модная🔥🔥🔥🔥😍», «Мне очень нравится, прямо как Кайли😍❤️», «Великолепная дорогая .. 💓», «Брю, кто это выглядит, она похожа на Кардашьян», «Ты очень горячая малышка».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами