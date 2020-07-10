Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала сміливий образ майже без одягу

На фото Ебігейл була в одних чоботях, красуня більше нічого не одягала. Зірці довелося брати великий капелюх, яким вона накрила свої груди і дещо нижче пояса, щоб не засвітити зайве. Модель задерла трохи ноги, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишила гріх у місті гріхів", - написала Ебігейл під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч і написали безліч коментарів:

"Я занадто великий для тебе", "Ця жінка вогонь", "Це черевики, сестра", "Я вірю в тебе. Я вважаю, що сміх спалює калорії найкраще. Я вірю в поцілунки, багато поцілунків. Я вважаю, що потрібно бути сильним, коли справи йдуть погано. Я вважаю, що щасливі дівчата найкрасивіші дівчата. Я вірю, що завтра новий день, і я вірю в чудеса", "А де штани?", "Капелюх зайвий".

Раніше ми повідомляли, що американська супермодель Ебігейл Ретчфорд вбралася в спокусливе плаття і підкорила красою.

На цей раз модель одягла красиву в'язане плаття з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.

Великий виріз в районі грудей ледь не оголила груди повністю. Округлості трохи висунулися з вирізу і вражали своєю красою.

Модель присіла і засвітила струнку ніжку в розрізі сукні, а також стегно гарної форми.

Нагадаємо, Ебігейл Рэтчфорд виставила апетитні сідниці "невидимих" трусиках

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