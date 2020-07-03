Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами в прозрачном белье

Звезда настолько популярная, что фанаты уже создают группы, посвященные ей, сообщает Politeka.net. Так, на одной из таких страничек появилось архивное фото Эби в откровенном образе.

Модель позировала в прозрачном боди, и з которого выглядывала обнаженная грудь. Большие прелести под тонкой тканью были без лифчика, но при этом форма их просто великолепна и они, можно сказать, всегда находятся в "подпрыгнутом" состоянии.

Накаченный пресс также смотрелся под боди просто завораживающе, ведь его рельефы отразились на ткани.

Большие вырезы позволили рассмотреть бедра красотки, а в частности ее нежные и упругие ягодицы.

Знаменитость приподняла очки с зеркальными стеклами и смотрела в сторону.

"Эби Рэтчфорд самая красивая женщина на планете, которую я когда-либо видел в своей жизни 😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали авторы поста.

За 10 часов пост собрал более 50 лайков, но, возможно, активность пользователей вырастит со временем, ведь фан-страничка только набирает популярность.

«Ее изгибы буквально идеальны», «О, боже мой, ты такая сексуальная», «🔥🔥🔥🔥💝💝💝💝💝 Так горячо, детка 💝💝💝💝💝», - написали пользователи сети.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в черном кружевном белье с лямками, подчеркнувшими объемную грудь. Тонкая ткань оплела большие размеры модели, закрепившись вверху. Бретелька натянулась на плече под тяжестью больших прелестей.

Сквозь прозрачное кружево едва не виднелось самое интимное.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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