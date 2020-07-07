Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд взбудоражила сеть жарким фото
Звезда завоевала массу поклонников, некоторые из них создали фан-странички, сообщает Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилось архивное фото кумира.
В кадре Эби предстала в кружевном белье на мягком диване. Крохотные зеленые бикини с черными полосочками ткани натянулись на пышных бедрах и едва не потерялись между упругими ягодицами.
Чуть выше бедер у звезды находился поясок для чулок, с которого тянулись две застежки.
Модель немного выгнулась, чтобы еще больше продемонстрировать свои невероятные округлости. Влажные ягодицы блестели от света вспышки.
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Эби лежала на животе без лифчика. Пышная грудь "сплющилась", опираясь о диван. Модель закинула волнистые волосы набок и, приоткрыв губы, смотрела в камеру. На ее руке блестел браслет, который прибавил акцента.
"@abigailratchford - одна и единственная #queenofcurves ❤️👸🏻❤️ #abigailratchford", - говорится в подписи к снимку.
За 13 часов пост собрал более 50 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
"Влажная и горячая", - написал один из комментаторов.
Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в коротком топике в цветах американского флага. На первом снимке красотка стояла вполоборота, показав не только пышную грудь, но и упругие ягодицы в трусах.
В руках модель держала два флажка. Рэтчфорд смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в бассейне, демонстрируя пышную фигуру в купальнике, который якобы сделан из змеиной кожи. На другом снимке звезда показывает другие аппетитные места.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве
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