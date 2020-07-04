Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась большим бюстом в маленьком купальнике

Не секрет, что красотка завоевала большую популярность благодаря своим горячим фото в сети, сообщает Politeka.net. Некоторые поклонники даже решили создать фан-странички, посвященные модели. Так, в одной из них появилось жаркое фото Эби.

Модель позировала в распахнутой рубашке с принтом морской тематики. Под одеждой звезда предстала в золотом бикини, ткань которого натянулась на большой груди. Объемы "налились" и их с трудом сдерживал маленький купальник.

Золотые серьги необычной формы дополнили образ.

Светлый маникюр на загоревшей коже смотрелся фантастически ярко.

Макияж с пышными ресницами и почти нюдовыми губами выделил идеальные черты лица Рэтчфорд.

Модель смотрела в камеру, опустив глаза и приоткрыв губы.

"Мне так нравится этот гламурный стиль Эби Рэтчфорд 😍😍😍😍 она выглядит так потрясающе красиво 😍😍😍😍😍", - написали авторы поста.

За восемь часов пост собрал более 40 лайков. Пользователи сети поставили смайлики, а также поддержали автора, признавшись в любви звезде.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в прозрачном боди, и з которого выглядывала обнаженная грудь. Большие прелести под тонкой тканью были без лифчика, но при этом форма их просто великолепна и они, можно сказать, всегда находятся в "подпрыгнутом" состоянии.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в одном боди перед зеркалом, пытаясь «укротить» собственные волосы. Сквозь тонкое кружево было видно обнаженное тело модели.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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