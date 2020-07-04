Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась большим бюстом в маленьком купальнике
Не секрет, что красотка завоевала большую популярность благодаря своим горячим фото в сети, сообщает Politeka.net. Некоторые поклонники даже решили создать фан-странички, посвященные модели. Так, в одной из них появилось жаркое фото Эби.
Модель позировала в распахнутой рубашке с принтом морской тематики. Под одеждой звезда предстала в золотом бикини, ткань которого натянулась на большой груди. Объемы "налились" и их с трудом сдерживал маленький купальник.
Золотые серьги необычной формы дополнили образ.
Светлый маникюр на загоревшей коже смотрелся фантастически ярко.
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Макияж с пышными ресницами и почти нюдовыми губами выделил идеальные черты лица Рэтчфорд.
Модель смотрела в камеру, опустив глаза и приоткрыв губы.
"Мне так нравится этот гламурный стиль Эби Рэтчфорд 😍😍😍😍 она выглядит так потрясающе красиво 😍😍😍😍😍", - написали авторы поста.
За восемь часов пост собрал более 40 лайков. Пользователи сети поставили смайлики, а также поддержали автора, признавшись в любви звезде.
Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в прозрачном боди, и з которого выглядывала обнаженная грудь. Большие прелести под тонкой тканью были без лифчика, но при этом форма их просто великолепна и они, можно сказать, всегда находятся в "подпрыгнутом" состоянии.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в одном боди перед зеркалом, пытаясь «укротить» собственные волосы. Сквозь тонкое кружево было видно обнаженное тело модели.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве
А еще Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд восхитила нереальными объемами в крохотном бикини
Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд без одежды понежилась в шелке, засветив самые вкусные места