Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась большим бюстом в маленьком купальнике 

Не секрет, что красотка завоевала большую популярность благодаря своим горячим фото в сети, сообщает Politeka.net. Некоторые поклонники даже решили создать фан-странички, посвященные модели. Так, в одной из них появилось жаркое фото Эби. 

Модель позировала в распахнутой рубашке с принтом морской тематики. Под одеждой звезда предстала в золотом бикини, ткань которого натянулась на большой груди. Объемы "налились" и их с трудом сдерживал маленький купальник. 

Золотые серьги необычной формы дополнили образ. 

Светлый маникюр на загоревшей коже смотрелся фантастически ярко.

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Макияж с пышными ресницами и почти нюдовыми губами выделил идеальные черты лица Рэтчфорд. 

Модель смотрела в камеру, опустив глаза и приоткрыв губы. 

"Мне так нравится этот гламурный стиль Эби Рэтчфорд 😍😍😍😍 она выглядит так потрясающе красиво 😍😍😍😍😍", - написали авторы поста. 

За восемь часов пост собрал более 40 лайков. Пользователи сети поставили смайлики, а также поддержали автора, признавшись в любви звезде. 

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в прозрачном боди, и з которого выглядывала обнаженная грудь. Большие прелести под тонкой тканью были без лифчика, но при этом форма их просто великолепна и они, можно сказать, всегда находятся в "подпрыгнутом" состоянии. 

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в одном боди перед зеркалом, пытаясь «укротить» собственные волосы. Сквозь тонкое кружево было видно обнаженное тело модели. 

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

А еще Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд восхитила нереальными объемами в крохотном бикини

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