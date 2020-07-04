72-летняя легенда советской и украинской эстрады София Ротару показала свой роскошный особняк в селе Пятихатки под Киевом в районе Конча-Заспы

Снимки дома и цветов вокруг него она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах – добротный дом, утопающий в зелени, а также на одном из фото можно увидеть сруб. Обращает на себя внимание идеально подстриженный газон, а также цветущие кустарники.

В комментариях поклонники не поскупились на комплименты.

«У классной женщины всё должно быть супер🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Очень люблю,но очень редко выходите на сцену😢😢», «У Вас очень красивый дом🔥», «Очень красиво!😍😍😍♥️», «Какая красота😍», «Красота! А где же горная лаванда?😎», «Какая красота!!! 😍😍😍», «Очень красиво 💕💕💕», «Круто! Особенно гортензии!», – пишут поклонники певицы.

Отметим, что среди тех, кто восхитился особняком, были и такие звезды как Максим Галкин и Николай Басков.

Как известно, до аннексии Крыма певица проживала в Ялте, однако после событий на полуострове в 2014 году она обосновалась под Киевом.

Ранее мы рассказывали, что Ротару потеряла десятки миллионов рублей после того, как лишилась возможности давать концерты на территории Российской Федерации. Причиной для приостановки гастрольной деятельности звезды стала пандемия китайского вируса и карантин из-за нее.

По словам директора артистки Сергея Лаврова, убытки Ротару из-за закрытия границ составили около 42 миллионов рублей. Певицу, которая сейчас находится в столице Украины, часто зовут выступить на корпоративах в соседнем государстве, однако она не имеет возможности покинуть свою страну.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».