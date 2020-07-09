Нічого не соромиться

36-річний український гуморист Юрій Ткач, актор "Квартал 95", насмішив новою витівкою

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжі кадри зі зйомок у своєму мікроблозі в Instagram, на яких розбурхав пікантною деталлю.

Ткач в білій футболці і смугастій сорочці безцеремонно поправив труси на очах у всіх.

"Продовжуємо далі... Трусики треба поправити...", - говорить гуморист, дотягнувшись через стійку до спіднього. Звичайно, насправді Юрій в штанях, а не в трусах - ті просто частина декорації.

Примітно, що слідом за цими кадрами в "сторіз" гумориста з'явилася телеведуча Леся Нікітюк, яка дивилася в камеру, поправляючи волосся:

"Добрий вечір, у когось взяла телефон...", - каже Леся, примальовувавши собі з допомогою програми "вії-крильця".

Потім дівчина перевела камеру на Ткача, у якого на голові красувалася корона.

"Який гарненький, ой, який красивий!", - не втрималася Нікітюк.

Раніше ми повідомляли, користувачі помітили, як сильно схуд Ткач. Артист поділився сімейним фото з дружиною Вікторією і донькою Лізою, на якому виглядав дуже підтягнуто.

Знімок вийшов кумедним, адже маля ніби висить в повітрі. Люблячі батьки, між якими вона "зависла", притримували її своїми тілами.

"Кішечки татові", - підписав цей кадр Ткач.

"Зітхнув Юра?) Молодця", "Супер сімейка! Юрчик, схуд пристойно!)", "Ви просто супер", "Ви прям як три із скриньки - однакові обличчя", "Супер, як ніби пузиками манюню тримаєте", "Татусеві красуні", "Дуже класні, приклад для інших сімей", - відреагували користувачі в коментарях.

Нагадаємо, безтурботний Ткач із "Квартал 95" ошелешив зухвалою витівкою з дружиною

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