36-летний украинский актер и комик Юрий Ткач, который участвует в проектах «Квартал 95», насмешил забавным видео

Ролик появился в Инстаграм актера, передает Politeka.net. На видео Ткач снимает себя крупным планом и вдруг начинает дымиться. У него округляются глаза, он пытается понять, что же случилось. И вдруг пар пропадает.

Судя по всему, Ткач использовал дым от утюга, чтобы обыграть забавный момент. Таким образом он как будто закипел. Кстати, по видео видно, что актер находится в гримерке или в костюмерной.

«Главное в жизни не париться)», - подписал фото актер.

За несколько дней его видео посмотрели более 115 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.

«Украинский юмор», «Все таки закипела))) Юра Юра», «Ой, какая жиза, прям как у меня голова сейчас кипит», «Юрчик, успокойся . Мозги и так уже дымят», «А вот ты правда подумал, что у тебя горит голова? Просто очень крутая актёрская игра!», «Юра, Ваша мимика бомба. Вам можно даже ничего не говорить», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что позже видео опубликовали на официальной странице «Квартал 95».

«Когда выдался тяжелый рабочий день. Держитесь, скоро выходные!», - подписали видео в пресс-службе.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач вместе с женой Викторией и пятилетней дочкой Елизаветой позировали в одинаковых белых костюмах с желтыми бананами.

Напомним, что Юрий Ткач похвастался лохматой дочкой, трогательные кадры: «Ну как можно…».

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач с окровавленным лицом поведал о своей беде, видео: "Глаз невозможно открыть".

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