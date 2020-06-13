36-летний украинский актер и комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", напугал внешним видом и пожаловался на слишком яркое солнце

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, которое заснял на лестничной клетке многоэтажки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ткач с якобы красной раной на щеке скривился от солнца и пожаловался на то, что не помешало бы больше тени.

"Глянь, как палит... Глаз невозможно открыть, гля. Главное вот так стоишь - нормально - а выходишь (выходит на солнце, - ред.) и начинаешь вот так делать... неудобно, если бы побольше тени было...", - говорит в кадре Юрий.

"Вот что делать? )))", - подписал он фото, спрашивая совета у своих поклонников.

Стоит омтетить пользователи не заставили себя долго ждать с ответами и кинулись обсуждать увиденное. Некоторые порекомендовали юмористу "ходить бочком". Однако, большинство все же задались вопросом, что же приключилось с Юрием и где он якобы поранился.

"что с щекой?" - "жена пощечину дала за то, что выпил" - "да не, на порез похоже"

"Кіно! Смішний!"

"Тупік😂😂"

"Бочком ходи😂👌"

"Так і понятно ти малював помадою"

"Юрчик, в следующий раз будь осторожен😂✌❤"

Ранее мы сообщали, Ткач показал жену и дочку в одинаковых костюмах с забавным банановым принтом. Примечательно, что самому юмористу такой классный наряд не достался.

Троица на фото задрала ноги. "Всей семьей вступили в лето)))", - объяснил Ткач.

"Какие девчонки красотки 👍"; "Блін такі кльові❤️👍"; "Які гарні бананчики"; "шось я незрозуміла.... а чому ти не в бананах??? шось дівчата тебе обділили😂", - писали ему в комментариях.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».

Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».