Пенсіонери зможуть отримати компенсації за затримки виплат

Це передбачено новим законопроектом «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», який Кабінет міністрів підтримав на засіданні в середу, 8 липня.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що документом пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за задерку яких українці зможуть получть компенсацію. До цього переліку включили пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення), суму індексації грошових доходів громадян.

Нагадаємо, в кінці червня українців попередили про можливі затримки виплати пенсій.

Таку заяву зробив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Йдеться про мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей, де паводки призвели до серйозних руйнувань в тому числі і доріг, тому зараз немає можливості доставити гроші одержувачам.

Тим часом, пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій. 8 липня повідомлялося, що на пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку липня профінансовано пенсій на суму 12,0 мільярда гривень.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

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