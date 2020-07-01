Стало известно, сколько теперь будут получать пенсионеры после новой индексации
Об этом пишет Апостроф.
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Уже с сегодняшнего дня, 1 июля, размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны.
Именно такую доплату получат порядка 3 миллионов украинских пенсионеров - более четверти от их общего количества.
Более того, автоматически вырастет размер и максимальной пенсии, которая на сегодняшний день составляет 10 прожиточных минимумов. Ее размер автоматически увеличивается с 16380 до 17120 гривен (получат на 740 гривен больше). Счастливчиков, получающих такую пенсию, в Украине порядка 20 тысяч человек.
С 1 июля также будет перерасчитана надбавка за сверхстаж. Мужчины, у которых за плечами более 35 лет, или женщины с 30-летним стажем, получат ежемесячные доплаты в размере 1% от минимальной пенсии (74 копейки) за каждый дополнительный год.
Также с сегодняшнего дня изменится размер выплаты украинских доноров. Их надбавки составляют 10% от размера прожиточного минимума, и после индексации выплата вырастет до 211,8 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцы остались без обещанных выплат после индексации.
В ПФУ ранее предупреждали, что сумма пенсий в среднем возрастет на 11%, но не все льготники поняли, как именно будет произведен перерасчет.
Украинцы задавались вопросом, почему обещанная прибавка в размере 11%, которую им обещали к пенсионным выплатам, так и не была выплачена. В ПФУ попытались объяснить, что прибавка оказывается касалась не минимальных пенсий.
«Повышение пенсий на 11% касается не минимальных пенсий, а средней зарплаты, с которой формируется пенсионные выплаты. Поэтому не ждите этого повышения. Был создан новый коэффициент, но он не подразумевает прибавку в размере 11%. Вам следует подождать еще немного: начиная с первого июля минимальный размер пенсии повысится до 1712 гривен», — объяснили представители фонда.
Напомним, украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег
Как сообщала Politeka, Индексация выплат на 11%: украинцы остались без денег, в Пенсионном фонде назвали причину
Также Politeka писала, что массовая задержка пенсий, украинцев предупредили, кто не получит деньги в срок