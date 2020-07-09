Переможниця шоу «Холостяк» Даша Ульянова похвалилася розкішною фігурою в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Моя дебютна фото з декольте», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує у вбранні з елегантним декольте, зігнувшись до непристойності. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Неймовірна дівчина», «сподіваюся, не останній. Які красиві очі», «Була ж менше. Звідки?», «Дитинко ти космос, слів немає», «це вогонь», «Бомбичеська», «Яка ж ти кайфова», «Дуже класна», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася своїми думками з приводу чоловіків.

Свіжий пост дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона супроводила пост яскравим знімком, на якому з'явилася в незвичайному сукню в пір'я. Красуня була при повному параді: з вечірнім макіяжем, укладанням і в хорошому настрої.

«Увага і турбота з боку чоловіка дуже важливі для кожної дівчини. І навіть якщо ви можете подбати про себе самостійно, не треба бути такою сильною і незалежною у всіх», - заявила Даша.

Нагадаємо, що Даша Ульянова показала топ жарких поз в прозорих лосинах: "Волочкової й не снилося".

Як повідомляла Politeka, Даша з "Холостяка" розбурхала кадрами з минулого: "Ось це зміни!".

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