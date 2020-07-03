Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова показала, как разминается на съемках в самых разных позах

Не секрет, что Даша - профессиональная гимнастка и любит эпатировать публику жаркими шпагатами "в стиле Волочковой" (скандальная российская балерина, часто высмеиванная в сети за неуместные шпагаты в публичных местах - прим. ред). При этом девушка не так давно заявила, что проведет специальный марафон для всех желающих и уже подготовилась.

Принимая участие в съемках, Даша показала топ лучших поз во время растяжки, продемонстрировала идеальную фигуру во время разминки и отсняла пикантный ролик во время того, как хвасталась своими шпагатами. В Инстаграм под одним из постов она рассказала, что ее новый курс не только о шпагате, ведь шпагат - это скорее всего результат проделанной работы.

«На пути к заветной цели мы учимся принимать себя, своё тело, женственность. Мой курс о красоте, о сексуальности, гибкости, харизме и женской многогранности ♥️

Я считаю, что многие девочки даже не представляют, на сколько они прекрасны. Я искренне хочу вас раскрыть, как цветок 🌹 И я знаю, о чём говорю, ведь, как и многие, далеко не всегда принимала себя. «Шпагат за 30 дней»... coming soon ♥️», - подписала Даша жаркий ролик.

Также молодая спортсменка поделилась ярким фото, очевидно сделанным недавно на отдыхе в СПА-комплексе. Стройная звезда позировала в ярко-оранжевом бикини, тут же покорив видом и подтянутыми формами.

Даша позировала в желтом купальнике, томно выгнувшись на бортике бассейна. Позируя у самрм края, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник залог прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉

Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения 😍 и если вы ещё в поиске того самого идеального 👙, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати 😀»,- написала Даша.

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