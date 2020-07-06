Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась своими мыслями по поводу мужчин

Как передает Politeka.net, свежий пост девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Она сопроводила пост ярким снимком, на котором предстала в необычном платье в перья. Красотка была при полном параде: с вечерним макияжем, укладкой и в хорошем настроении.

«Внимание и забота со стороны мужчины очень важны для каждой девушки. И даже, если вы можете позаботиться о себе самостоятельно, не нужно быть такой сильной и независимой во всем», - заявила Даша.

По ее мнению, девушек нужно хвалить и поддерживать, а чувства нужно бережно хранить «для двоих». Кроме этого, Ульянова считает, что любящему мужчине не нужны оправдания, он всегда рад своей второй половинке. Девушка призвала своих подписчиков ценить себя, и не стучаться в закрытые двери, не спасать затонувшие корабли.

За несколько часов пост девушки собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Но нашлись и те, кто упрекнул Дашу в двуличии.

«Ты сама стучишься в затонувший корабль, постоянно вспоминая Макса. Отвали от него, сними кольцо, хватит говорить о нем. Имей хоть чуточку уважения к себе. Он уже с другой и ему хорошо», «Вот про корабли круто! Думать о себе, любить себя!», «Вы могли бы стать профессиональной моделью», «Да ты прям "Лэди"», «Твой образ подчеркивает твои прекрасные глаза», - пишут люди.

Напомним, что Даша Ульянова показала топ жарких поз в прозрачных лосинах: "Волочковой и не снилось".

Как сообщала Politeka, Даша из "Холостяка" взбудоражила кадрами из прошлого: "Вот это изменения!".

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