Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова поразила смелой выходкой во время отдыха на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Держим равновесие 😅», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует на яхте, стоя на руках и расставив ноги. При этом девушка пытается держать идеальное равновесие, чтобы не упасть – как можно заметить, лодка в этот момент движется.

«Так и хочется выровнять горизонт», «Кайфовая», «это бомба», «Уже фишечка», «вот это класс», «Агонь огненный конечно», «Годится», «Даш,ну такая красивая», «красотка», «умничка», - пишут ее поклонники.

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Даша решила рассказать о границах публичного человека. При этом девушка отметила, почему не считает себя звездой и за что благодарна проекту «Холостяк».

Также она отметила, что у нее губы такие, как она хочет. И если утром ей захочется поздороваться с кем-то без укладки, то не обязательно ей писать что-то по этому поводу.

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