Популярна американська модель Емілі Ратаковски увігнала в фарбу шанувальників, поставши в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує напівлежачи в прозорій кофті, і не менш пікантному білизна. Красуня вирішила зігнутися, показавши неймовірні вигини на камеру, через що в кадр потрапило зайве.

Уточнимо, що все це відбувається на рожевому тлі, а замість слів Ратаковски супроводжувала пост стікером у вигляді рожевого бантика. Фотографії стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Лялечка», «вигини космічні», «бомбезний! Завжди знав, що ти найкраща», «ти просто офігенно красива», «хороша, навіть і сказати нічого», «правильно, до таких знімків підпис явно не потрібно», пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель і актриса Емілі Ратаковски вирішила прогулятися по вулиці в прозорому костюмі.

Свіже фото гарячої блондинки з'явилося на її фан-сторінці. Красуня одягла коричневий брючний костюм, який повністю просвічувався. Під легкою тканиною можна було розглянути чорне білизна дівчини. Модель без сорому йшла по вулиці, не звертаючи уваги на погляди перехожих. До речі, на фото видно, як люди дивляться в бік Ратаковски. Ймовірно, не всі звикли до такої відвертої повсякденному одязі.

Нагадаємо, що Ратаковски показала, як веселиться без білизни в постелі: "Відкинулася назад і...".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ратаковски засвітила найсолодші місця в мікро купальнику: в таку легко закохатися.

Також Politeka писала, що Ратаковски на пляжі підсмажила "яблучка" у занадто відвертому декольте: "Друга Кендалл Дженнер".