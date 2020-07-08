Популярная американская модель Эмили Ратаковски вогнала в краску поклонников, показавшись в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует полулежа в прозрачной кофте, и не менее пикантном белье. Красотка решила изогнуться, показав невероятные изгибы на камеру, из-за чего в кадр попало лишнее.

Уточним, что все это происходит на розовом фоне, а вместо слов Ратаковски сопровождала пост стикером в виде розового бантика. Фотографии стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Куколка», «изгибы космические», «бомбезная! Всегда знал, что ты лучшая», «ты просто офигенно красивая», «хороша, даже сказать нечего», «правильно, к таким снимкам подпись явно не нужно», — пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски решила прогуляться по улице в прозрачном костюме.

Свежее фото горячей блондинки появилось на ее фан-странице. Красотка надела коричневый брючный костюм, который полностью просвечивался. Под легкой тканью можно было рассмотреть черное белье девушки. Модель без стыда шла по улице, не обращая внимания на взгляды прохожих. Кстати, на фото видно, как люди смотрят в сторону Ратаковски. Вероятно, не все привыкли к такой откровенной повседневной одежде.

Напомним, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые сладкие места в микро купальнике: в такую легко влюбиться.

Также Politeka писала, что Ратаковски на пляже поджарила "яблочки" в слишком дерзком декольте: "Вторая Кендалл Дженнер".