Популярна українська виконавиця Надія Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», здивувала витівкою в оточенні чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Не сталевари ми, не теслі...😄 Ми працівники творчих професій... Частково присутні в форматі «Тимур-ша 😂💃🏻 і його команда» для зйомок комедії…» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Мейхер позує в сукні закритого крою, яке підкреслює її значні форми, в оточенні чоловіків. Серед них, як можна помітити, є популярні українські шоумени та актори. Проте її прихильники були без розуму від неймовірної краси кумира.

«Надя, ти відкрилася з нового ракурсу. Потрібно було на артистку надходити», «супер», «красуня»,» Не КОЧЕГАРИ ми, не теслі...», «Надія ви чудова актриса, це ваша, напевно треба було поступати на акторську», «Надія, величезне задоволення дивитися ваші концерти. Харизма вражає. Глибоко мислите», — пишуть вони.

До цього ми писали, що Надія Мейхер-Грановська перетворилася в модель і влаштувала спекотне дефіле.

Відома співачка і телеведуча вирішила продемонструвати на собі вбрання, зроблений власноруч. Відповідним відео вона поділилася у своєму Instagram.

Нагадаємо, шикарна Мейхер блиснула на камеру головною чеснотою: "З роками тільки краще".

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