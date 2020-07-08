Популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», удивила выходкой в окружении мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не сталевары мы, не плотники...😄 Мы работники творческих профессий... Частично собравшиеся в формате «Тимур-ша 😂💃🏻 и его команда» для съёмок комедии…» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Мейхер позирует в платье закрытого кроя, которое подчеркивает ее внушительные формы, в окружении мужчин. Среди них, как можно заметить, есть популярные украинские шоумены и актеры. Однако ее поклонники были без ума от невероятной красоты кумира.

«Надя, ты открылась с нового ракурса. Нужно было на артистку поступать», «супер», «красотка»,» Не КОЧЕГАРЫ мы, не плотники...», «Надежда вы актриса превосходная, это ваша, наверное нужно было поступать на актерское», «Надежда , огромное удовольствие смотреть ваши концерты. Харизма впечатляет. Глубоко мыслите», — пишут они.

Как сообщалось до этого, Мейхер-Грановская устроила жаркое дефиле в пикантном наряде.

Знаменитость решила продемонстрировать фигуру, а заодно и платье собственного бренда. Для этого она покрутилась в нем на камеру, устроив жаркий фотосет.

Напомним, шикарная Мейхер сверкнула на камеру главным достоинством: "С годами только лучше".

Как сообщала Politeka, роскошная Надя Мейхер с раздвинутыми ногами показала свое счастье: "Хороша до невозможности".

Также Politeka писала, что Надежда Мейхер зажмурилась от удовольствия, выставив напоказ аппетитные прелести.