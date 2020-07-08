Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць, влаштувала пікантну фотосесію прямо на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує в крихітному білизна та спортивній футболці, сміливо «осідлавши» гідрант. Знаменитість позує спиною на камеру, демонструючи неймовірні вигини. При цьому на обличчі знаменитості виднілася маска, підібрана під колір футболки.

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Hoje participei de ensaio fotográfico em São Paulo para ação promocional do serviço de streaming que transmitirá para o América do Sul a "Super Champions League" em Agosto. Sempre lembrando que devemos usar máscara a pendemia de Covid'19 não acabou. #ViscaBarça 🔵🟣 Photographer: @gabrielrenne Makeup Artist: @hernandes_vaz Personal Assistent: @nicoly.scofany 🎬 📸 @bussonecoarte

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Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, який вигляд», «це непристойно!», «Як нагнулася, ммм, чудо», «ось це персик! Бомба», «до чого ж гарна, чертовка», «чорна пантера! Очей не відірвати», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Сьюзі Кортез вирішила увігнати шанувальників «у фарбу» нереальними вигинами під час тренування

Так, модель позує на лавці для жиму на тлі гантелей в практично невидимий спортивному вбранні. Знаменитість знімають напівбоком, з-за чого в кадрі видно розкішні вигини дівчини.

«»Пекуча штучка», «неможливо надивитися, красуня», «вигини нереальні! Заздрю, чорт», «богиня», «красиве тіло. Обожнюю тебе», «кличте пожежників тут нереальний вогонь», — пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, безсоромна господиня найкрасивіших сідниць вбила наповал у невидимій білизні

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