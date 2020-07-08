Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць, влаштувала пікантну фотосесію прямо на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує в крихітному білизна та спортивній футболці, сміливо «осідлавши» гідрант. Знаменитість позує спиною на камеру, демонструючи неймовірні вигини. При цьому на обличчі знаменитості виднілася маска, підібрана під колір футболки.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, який вигляд», «це непристойно!», «Як нагнулася, ммм, чудо», «ось це персик! Бомба», «до чого ж гарна, чертовка», «чорна пантера! Очей не відірвати», — пишуть вони.

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Так, модель позує на лавці для жиму на тлі гантелей в практично невидимий спортивному вбранні. Знаменитість знімають напівбоком, з-за чого в кадрі видно розкішні вигини дівчини.

«»Пекуча штучка», «неможливо надивитися, красуня», «вигини нереальні! Заздрю, чорт», «богиня», «красиве тіло. Обожнюю тебе», «кличте пожежників тут нереальний вогонь», — пишуть її шанувальники.

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