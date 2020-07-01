Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала смелый образ почти не прикрывшись
На фото Сьюзи показывает себя в кружевном белье, которое состоит практически из одних веревочек. Красотка соблазнительно выгнулась и продемонстрировала все свои достоинства. Образ Кортес дополнила яркими золотыми украшениями, которые только добавили соблазнительности модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией:
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"Супер", "Великолепно", "Драгоценная кукла", "Красивая", "Милая картинка", "Красивые и чувствительные сияющие огни", "Бог благословит тебя, детка, ты лучшее творение Бога", "Я люблю ее", "Привет, ребята", "Боже мой, так горячо".
Ранее мы сообщали, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ.
На кадре знаменитая модель предстала в кружевном белье, которое дало возможность рассмотреть ее неприличные места в деталях.
Сообщалось, что модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула лишним в крохотном наряде.
Так, на опубликованных кадрах Кортес позирует в крохотном топе и шортах, из-под которых выглядывает татуировка в виде мужчины. Сама же модель на опубликованном видео хвастается, что завела себе ТикТок.
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