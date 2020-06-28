Это уже слишком!

29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Всемирно известная модель довольно часто публикует все более пикантные кадры в соцсетях.

Поклонница фотосессий без одежды буквально заваливает своих поклонников горячими снимками и, судя по-последнему, только разогрелась.

На кадре знаменитая модель предстала в кружевном белье, которое дало возможность рассмотреть ее неприличные места в деталях.

Миниатюрный бюстгальтер (если его можно так назвать) только тоненькими ниточками смог защитить от постороннего взора ее грудь, а прозрачные трусики дали максимально насладится зоной бикини.

Поклонники модели остались в восторге от ее публикации. Пост получил множество лайков и хвалебных комментариев.

Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.

Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортес обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Джиджи Хадид прокомментировала свою чрезмерную худобу и призналась, что у нее болезнь Хашимото

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах