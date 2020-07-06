Бразильская модель Сьюзи Кортез решила вогнать поклонников «в краску» нереальными изгибами во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует на лавке для жима на фоне гантелей в практически невидимом спортивном наряде. Знаменитость снимают полубоком, из-за чего в кадре видны роскошные изгибы девушки.

«»Жгучая штучка», «невозможно насмотреться, красотка», «изгибы нереальные! Завидую, черт», «богиня», «красивое тело. Обожаю тебя», «зовите пожарных, здесь нереальный огонь», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что бразильская модель Сьюзи Кортез похвасталась формами в крохотном белье.

Так, Кортез позирует перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж.

Поклонница ню фотосессий буквально заваливает своих поклонников горячими снимками и, судя по-последнему, не собирается останавливаться.

На кадре Сьюзи предстала в невероятно откровенном купальнике, которые почти не скрывал все тайные места модели.

Напомним, бесстыжая хозяйка самых красивых ягодиц сразила наповал в невидимом белье

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в мире показала новые таланты

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси на упругом теле