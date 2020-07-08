Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц, устроила пикантную фотосессию прямо на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует в крохотном белье и спортивной футболке, смело «оседлав» гидрант. Знаменитость позирует спиной на камеру, демонстрируя невероятные изгибы. При этом на лице знаменитости виднелась маска, подобранная под цвета футболки.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, какой вид», «это неприлично!», «Как нагнулась, ммм, загляденье», «вот это персик! Бомба», «до чего же хороша, чертовка», «черная пантера! Глаз не оторвать», — пишут они.

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Красотка сидит на лавке для жима, а рядом с ней лежат небольшие гантели. Кортез позирует в максимально откровенном наряде, который открывает ее главное достоинство.

«»Жгучая штучка», «невозможно насмотреться, красотка», «изгибы нереальные! Завидую, черт», «богиня», «красивое тело. Обожаю тебя», «зовите пожарных, здесь нереальный огонь», — пишут ее поклонники.

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