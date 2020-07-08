Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц, устроила пикантную фотосессию прямо на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует в крохотном белье и спортивной футболке, смело «оседлав» гидрант. Знаменитость позирует спиной на камеру, демонстрируя невероятные изгибы. При этом на лице знаменитости виднелась маска, подобранная под цвета футболки.

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Hoje participei de ensaio fotográfico em São Paulo para ação promocional do serviço de streaming que transmitirá para o América do Sul a "Super Champions League" em Agosto. Sempre lembrando que devemos usar máscara a pendemia de Covid'19 não acabou. #ViscaBarça 🔵🟣 Photographer: @gabrielrenne Makeup Artist: @hernandes_vaz Personal Assistent: @nicoly.scofany 🎬 📸 @bussonecoarte

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Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, какой вид», «это неприлично!», «Как нагнулась, ммм, загляденье», «вот это персик! Бомба», «до чего же хороша, чертовка», «черная пантера! Глаз не оторвать», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что Сьюзи Кортез решила вогнать поклонников «в краску» нереальными изгибами во время тренировки

Красотка сидит на лавке для жима, а рядом с ней лежат небольшие гантели. Кортез позирует в максимально откровенном наряде, который открывает ее главное достоинство.

«»Жгучая штучка», «невозможно насмотреться, красотка», «изгибы нереальные! Завидую, черт», «богиня», «красивое тело. Обожаю тебя», «зовите пожарных, здесь нереальный огонь», — пишут ее поклонники.

Напомним, бесстыжая хозяйка самых красивых ягодиц сразила наповал в невидимом белье

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