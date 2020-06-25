Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", похвасталась шикарными формами в черном белье 

Звезда активно занимается спортом, поэтому у нее совершенные формы, пишет Politeka.net

Модель на снимке предстала в черном лифчике, который подтянул ее шикарную грудь. Тонкие лямки натянулись на плечах и едва держались на месте. 

Крохотные трусики на черных лямках едва скрывали самое интимное. Игривый бантик на белье добавил образу некой пикантности. 

Модель подняла руки вверх, сделав акцент на пресс с кубиками. Внизу живота можно заметить татуировку в виде лица известного футболиста Лионеля Месси, фанаткой которого она является. Кроме этого тату, у Кортес можно увидеть еще несколько рисунков на теле. 

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Ноги Сьюзи также стоят отдельного внимания, они накаченные и рельефные, как у самого обычного бодибилдера. 

"Фитнес",  - подписала знаменитость снимок. 

За час пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети завалили красотку комплиментами за столь большой труд над своим телом. 

"Месси на таком теле? Повезло ему",  - написал один из фанатов. 

Напомним, Сьюзи Кортес была в футболке и шапке, стоя на фоне просторного окна, которое немного засветило кадр.

Модель оставила волосы распущенными и подняла одну ногу, взявшись за каблук, благодаря чему кадр вышел еще более жарким.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в футболке футбольной команды с надписью «Месси» и стрингах. 

Красотка в мини-шортах исполнила на камеру тверк под красивую музыку.

«Танцую», - коротко говорится в подписи.

Пользователи сети благодарили за то, что звезда позволила собой полюбоваться. 

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