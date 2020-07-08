Популярний російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пиріжків, похвалився зворушливим знімком з сім'єю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«З Днем Сім'ї, Любові та Вірності!!! Нехай у кожному домі панує Мир, Добро, Радість, Щастя і ЛЮБОВ!!!» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ревва позує поруч зі своєю дружиною і двома дочками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.

«Аж особи щасливі»,» Гарна родина! Радості й любові вам усім!», «Сяють як у кота .. фотографу докір якщо що, світло можна було і по цікавіше налаштувати», «гарні», «ваша сім'я це щось», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, шоумен і співак Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пиріжків, опублікував незвичайний кадр зі свіжої фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував фото, на якому постав дуже серйозним і замисленим. Ревва сидів на стільці, спершись про його спинку. Він дивився прямо в кадр. При цьому артист був серйозним і не посміхався, що надало особливої пікантності його фото.

«Ой, чую, чую, скоро заспіваю вам і станцюю... Чекаєте?», - анонсував Ревва новий трек.

Нагадаємо, що дочка Артура Пирожкова приміряла мамині речі й перетворилася в модель: «Божечки, що ж така худенька».

А ще Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова блиснула спокусливими вигинами в мінікупальнику: "Шикарний вигляд".

Також Politeka повідомляла, що нещастя обрушилося на сім'ю Пиріжкових: "нічого не віщувало біди, як раптом...".