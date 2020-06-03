Шоумен и певец Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал необычный кадр из свежей фотосессии

На своей странице в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на котором предстал очень серьезным и задумчивым, передает Politeka.net. Ревва сидел на стуле, облокотившись об его спинку. Он смотрел прямо в кадр. При этом артист был серьезным и не улыбался, что придало особой пикантности его фото.

«Ой, чую, чую, скоро спою вам и станцую... Ждёте?», - анонсировал Ревва новый трек.

Неожиданное признание артиста, который весь карантин провел со своей семьей, вызвало настоящий фурор в сети. Поклонники стали писать о том, как сильно они любят его творчество. Популярная певица Светлана Лобода не прошла мимо фото Реввы, написав у него в комментариях: «Конечно же ж». Кроме этого, певица оставила в комментариях у него сердечки.

«Дааа! Мои дети тащатся от ваших треков», «Очень-очень ждем», «Конечно ждем, уже хочется оторваться под новый хит», «Сыночек очень ждёт ваших новых песен», «мне нравятся ваши песни! Успехов Вам в творчестве! жду новых хитов!», «Красавчик. Конечно необходимо петь и танцевать», «Ой как ждём», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ревва зажег со своей женой на мотоцикле.

Напомним, что дочь Артура Пирожкова примерила мамины вещи и превратилась в модель: «Божечки, что ж такая худенькая».

А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова сверкнула соблазнительными изгибами в мини-купальнике: "Шикарный вид".

Также Politeka сообщала, что несчастье обрушилось на семью Пирожковых: "ничего не предвещало беды, как вдруг...".