Младшая дочь популярного российского артиста Александра Реввы примерила мамины сапоги и превратилась в настоящую модель

Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, воспитывает двоих дочерей со своей женой Анжеликой. По случаю Всемирного дня защиты детей счастливая мама решила поделиться в Инстаграм трогательным фото своей младшей дочери – семилетней Амели. Об этом пишет Politeka.net.

На фото девочка стоит на фоне большое застекленной двери в забавном наряде. На ней милая красная кофточка, розовая юбка, черные колготы и красные резиновые сапоги. Амели кокетливо встала в «модельную» позу, подперев рукой бок и смело глядя в камеру.

«С Днём Защиты Детей!!! Эх, мамины сапожки ещё велики, но это мелочи…Входим в лето красиво», - подписала фото Анжелика.

Ее подписчики бурно отреагировали на снимок.

«Мою любимую зайку поцелуйте и обнимите от меня и Алису тоже с праздником!», «С праздником ваших принцесс! Счастья всем детям на этой планете», «Сколько я спала, как Амели повзрослела», «Ну что за модняшка крутая», «Какая модница красивая!», «Длинноножка», «Папина девочка», «Божечки, а что-ж ребенок такой худенький стал... Очень выросла!», «какая же доченька красивая», - пишут комментаторы.

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