Жена комика Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала идеальные формы и дала совет фанатам

На фото Анжелика позирует в черном купальнике, который подчеркнул фигуру красотки. Ревва закрыла глаза от удовольствия и подняла руку вверх, показывая всю себя на фоне скал. Благодаря этому можно увидеть не только идеальный загар жены Пирожкова, но и фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не вешаем нос, вспоминаем самые сочные моменты из жизни и выходим летящей походкой из мая...люблю вас", - написала красотка.

Фанаты успели поставить почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Анжелочка, Вы идеал! Когда же вы уже выйдете наружу? И скажете: Ах, вот она какая, снаружи", "Шикарный вид, Анжелика вы такая красивая, самая лучшая", "Заходим в лето жаркой фотографией , яркой & харизматичной Анжелики) я вас тоже очень люблю", "Вы нам поднимаете настроения! Спасибо!", "Анжелика ,вы как всегда прекрасны ! Кстати,скоро ждать новые видео с Амели на её страничке. Она же зайка".

Сообщалось, что российский комик и певец Александр Ревва поделился чувственным совместным фото со своей красавицей-женой.

На фотографии супруги позируют перед камерой с серьезными лицами в похожих белых рубашках. При этом Ревва облокотился рукой на стул и задумчиво смотрит вперед. Его жена выглядит более спокойной и расслабленной. Чтобы придать своему образу большей чувственности, красотка решила расстегнуть рубашку, засветив часть своего бюстгальтера.

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