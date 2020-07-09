Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свої нові груди в бікіні

Зірка опублікувала нове гаряче сторі Instagram, пише Politeka.net. На відео зірка покрасувалася біля дзеркала, навівши на нього телефон.

Спокуслива модель натягнула на великі груди крихітний купальник, який навряд чи хоч щось приховував.

Величезні принади нагадували "диньки" під клаптиками яскравої тканини. Тонкі бретельки бікіні потягнулися до потилиці.

Омович наділа крихітні джинсові шортики, довжина яких дозволила розглянути стрункі ніжки.

Великі груди, тонка талія, довгі ноги - від цієї красуні неможливо відірвати погляду.

"Спекотна цукерочка" Олена розпустила довге волосся і позувала, демонструючи спокусливий наряд.

Кадри не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, можливо, красуню оцінили в директ.

Нагадаємо, Олена Омович постала в ніжній сукні з великим декольте. Зірка показала на собі білий наряд, який спустила з плечей, блиснувши бретельками, останні модель також спустила.

Модель зажала свій новий великий бюст руками. Тим часом пояс на талії підкреслив її стрункість.

Раніше ми писали що Альона Омович позувала в червоному закритому купальнику, який у зоні декольте був з мотузочок, тому можна побачити нові груди у всій красі.

Модель вирішила залишити волосся розпущеним в цей раз, а сама позувала на водному мотоциклі, сидячи на сидінні.

Нагадаємо також, що Альона Омович показала себе у білій спідниці і топі, доповнивши образ сумочкою і кросівками. Зірка задерла ногу, поставивши її на перила ліфта.

Нагадаємо, українська Кардашьян влаштувала нову пікантну фотосесію

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