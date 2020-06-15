Модель Алена Омович, которую прославилась как украинская Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в латексном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке Омович позирует в босоножках с каблуком, крохотных латексных шортах и чулках. Дополняли образ звезды элегантная футболка с Микки Маусом и черные очки. На самих кадрах модель также разместила стикер «бомбочка».
А на другом снимке Омович позирует все в том же наряде, но уже сидя на пуфике. Благодаря этому в кадр попали ее идеальные долгие ноги.
Удар курса доллара, коллапс на границе и новые правила карантина – главное за ночь
Циклоны с новой силой обрушатся на Украину, предупреждение синоптиков: "гроза принесет..."
Звезда «Сватов» Добронравов ошарашил постаревшим видом рядом с красавицами внучками: «Другой человек»
Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда: "Живут как..."
Сами поклонники Омович не смогли отреагировать не великолепные формы кумира – звезда решила выложить кадры в Сторис, а не у себя на ленте.
Напомним, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в латексном наряде заставила краснеть всех