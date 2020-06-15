Модель Алена Омович, которую прославилась как украинская Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в латексном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Омович позирует в босоножках с каблуком, крохотных латексных шортах и чулках. Дополняли образ звезды элегантная футболка с Микки Маусом и черные очки. На самих кадрах модель также разместила стикер «бомбочка».

А на другом снимке Омович позирует все в том же наряде, но уже сидя на пуфике. Благодаря этому в кадр попали ее идеальные долгие ноги.

Сами поклонники Омович не смогли отреагировать не великолепные формы кумира – звезда решила выложить кадры в Сторис, а не у себя на ленте.

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