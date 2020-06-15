Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась идеальной фигурой в домашней фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Прикольно вышло? Сейчас заказала еще одни и хочу порвать их по другому», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Омович позирует в черном белье и джинсах, которые самостоятельно порвала. Как можно заметить, внушительные формы звезды едва не выпрыгнули из белья, однако ее поклонники ничего не смогли сказать, ведь кадры модель выбросила в Сторис.
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«А были вот такие скучные джинсы», - подчеркивается в сообщении.
До этого мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою красоту без смущения.
На фото Омович позирует в платье синего цвета, расстегнув пуговицы на груди, чтобы она смогла вместиться в узкой ткани. Образ красотка дополнила поясом на талии, который подчеркнул идеальную фигуру Алены. Звезда смотрела в камеру, а волосы решила оставить распущенными, которые ласкало ветром.
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