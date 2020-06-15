Звезда показала, за что ее любят мужчины

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась идеальной фигурой в домашней фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Прикольно вышло? Сейчас заказала еще одни и хочу порвать их по другому», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в черном белье и джинсах, которые самостоятельно порвала. Как можно заметить, внушительные формы звезды едва не выпрыгнули из белья, однако ее поклонники ничего не смогли сказать, ведь кадры модель выбросила в Сторис.

«А были вот такие скучные джинсы», - подчеркивается в сообщении.

До этого мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою красоту без смущения.

На фото Омович позирует в платье синего цвета, расстегнув пуговицы на груди, чтобы она смогла вместиться в узкой ткани. Образ красотка дополнила поясом на талии, который подчеркнул идеальную фигуру Алены. Звезда смотрела в камеру, а волосы решила оставить распущенными, которые ласкало ветром.

Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется подписать фото: "За секунду до.."

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