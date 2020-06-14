Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в летнем соблазнительном образе

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в коротком топе и шортиках, передает Politeka.net. Стоит отметить, что звезда сети выбрала очень тесную футболку, в которую едва вместила свои необъятные формы. Грудь модели так сильно выпирала, что топ мог буквально лопнуть от напора.

Кроме этого, Омович подчеркнула свою точеную фигуру обтягивающими короткими шортами. Летний образ она дополнила солнцезащитными очками.

Ранее мы писали, что модель поделилась фото, для которого позировала в одной майке. Модель ярко накрасилась, превратив себя в настоящую красотку. Не трудно заметить, что Омович решила не надевать бюстгальтер под майку, благодаря чему фото вышло довольно сочным.

Также недавно Омович показала себя в необычном солнечном образе. Модель позировала в голубом боди, штанах и толстовке. Омович соблазнительно выгнулась, показав свою идеальную талию и большую грудь.

Отметим, что об Алене Омович известно не много. Она родилась и выросла в Киеве. Сейчас состоит в серьезных отношениях и катается по миру. Известно, что девушка сделала себе много пластических операций, чтобы улучшить тело.

Напомним, что Алена Омович в крохотном топе едва удержала внушительных «близняшек»: идеальный ракурс.

Как сообщала Politeka, Алена Омович повалялась в постели без одежды: вид сверху впечатляет.

Также Politeka писала, что эпатажная Алена Омович в дерзком мини показала, за что ее любят мужчины: «Кайфую».