Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд вбралася в спокусливе плаття і підкорила красою

Зірка часто хвалиться шикарними формами в гарячих нарядах, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель одягла красиве в'язане плаття з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.

Великий виріз в районі грудей ледь не оголив груди повністю. Округлості трохи висунулися з вирізу і вражали своєю красою.

Модель присіла і засвітила струнку ніжку в розрізі сукні, а також стегно гарної форми. Її образ завершили макіяж з акцентом на красиві блискучі очі та пухкі губи.

Крім того, елегантні прикраси відмінно доповнювали і так розкішний вигляд моделі.

Грайлива Ретчфорд поводила камерою, щоб показати "смачні" місця, а також витягла язик.

Кадри настільки сподобалися деяким фанатам, що вони розмістили їх в одній з груп.

"Ось відео про те, як @abigailratchford робила її вчорашню зйомку", - написали автори посту.

За день публікація зібрала майже 200 переглядів і трохи коментарів, де Ебі обсипали компліментами.

"Пишногруда бестія", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в мереживній білизні на м'якому дивані. Крихітні зелені бікіні з чорними смужками тканини натяглися на пишних стегнах і ледве не загубилися між пружними сідницями.

Трохи вище стегон у зірки був пояс для панчіх, з якого тяглися дві застібки.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд з'явилася в розкішному комплекті білизни, який підкреслив її пишну фігуру. Дівчина ледве втиснула апетитні груди в червоний ліфчик, а маленькі трусики зовсім трохи прикрили інтимні місця.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд в мокрому боді пограла "персиками" на камеру: "Просто бестія".

Також Politeka писала, що роздягнена Ебі Ретчфорд прийняла жарку позу і підкорила розкішними краєвидами без білизни: "Ось це казка!".

А ще Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд ледве втримала пружні "вишеньки" в синіх мереживах: "Дияволиця бешкетує".