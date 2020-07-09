Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд вбралася в спокусливе плаття і підкорила красою
Зірка часто хвалиться шикарними формами в гарячих нарядах, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель одягла красиве в'язане плаття з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.
Великий виріз в районі грудей ледь не оголив груди повністю. Округлості трохи висунулися з вирізу і вражали своєю красою.
Модель присіла і засвітила струнку ніжку в розрізі сукні, а також стегно гарної форми. Її образ завершили макіяж з акцентом на красиві блискучі очі та пухкі губи.
Крім того, елегантні прикраси відмінно доповнювали і так розкішний вигляд моделі.
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Грайлива Ретчфорд поводила камерою, щоб показати "смачні" місця, а також витягла язик.
Кадри настільки сподобалися деяким фанатам, що вони розмістили їх в одній з груп.
"Ось відео про те, як @abigailratchford робила її вчорашню зйомку", - написали автори посту.
За день публікація зібрала майже 200 переглядів і трохи коментарів, де Ебі обсипали компліментами.
"Пишногруда бестія", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в мереживній білизні на м'якому дивані. Крихітні зелені бікіні з чорними смужками тканини натяглися на пишних стегнах і ледве не загубилися між пружними сідницями.
Трохи вище стегон у зірки був пояс для панчіх, з якого тяглися дві застібки.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд з'явилася в розкішному комплекті білизни, який підкреслив її пишну фігуру. Дівчина ледве втиснула апетитні груди в червоний ліфчик, а маленькі трусики зовсім трохи прикрили інтимні місця.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд в мокрому боді пограла "персиками" на камеру: "Просто бестія".
Також Politeka писала, що роздягнена Ебі Ретчфорд прийняла жарку позу і підкорила розкішними краєвидами без білизни: "Ось це казка!".
А ще Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд ледве втримала пружні "вишеньки" в синіх мереживах: "Дияволиця бешкетує".