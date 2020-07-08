Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала впервые показала новорожденного сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Выписка 23.06.2020. Спасибо за замечательные фотографии чудесной Яне, которая была со мной в такие интимные моменты», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Джамала позирует вместе с сыновьями и мужем. На других кадрах Джамала позирует с одним старшим сыном. Фотографии спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

«С какой любовью ты смотришь на сына – чудесно», «мои поздравления», «вы бы только видели и чувствовали, с какими глазами, и какой любовью, я смотрю на эти фотографии», «очень красивая семья, поздравляю», «господи, это так невероятно! Все это доводит меня каждый раз до слез», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Джамала старается не упустить ни единого момента после рождения второго сына.

Как известно, певица Джамала стала во второй раз матерью две недели назад, и после родов ее жизнь кардинально поменялась.

По ее словам, малыш Селим-Гирай меняется каждый день, поэтому победительница "Евровидения" старается не упустить ни одного момента. Публикацию в своем микроблоге Джамала сопроводила теплым семейным снимком, на котором она запечатлена еще с животиком.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.