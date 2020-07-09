Курс валют в Україні 9 липня пограє на нервах громадян, долар і євро раптово прокинуться після нищівного удару

Про це повідомляє Politeka.

Так, стодоларова купюра подорожчає одразу на кілька гривень: +2,09. Як стверджують в Національному банку, до середини минулого дня валюта вже набрала 1,55 гривні (2694,64), а до вечора почала набирати ще більше.

Євро також почне набирати вагу, причому досить відчутно: +2,05.

Національний регулятор встановив наступний курс валют:

100 доларів – 2695,14

100 євро – 3042,95

А ось російський рубль і далі буде прогинатися під гривню: 3,7552 за десять російських рублів.

Як повідомлялося раніше, продаж готівкової валюти в червні відчутно перевищила покупку. Українці масово почали діставати долари "з-під подушок".

За інформацією НБУ, у червні українці продали валюти на рекордних $177,35 більше, ніж купили.

Так, обсяг продажів склав $1,28 млрд, а купівлі $1,1 млрд готівкової валюти.

За пів року українці продали на $748,2 млн більше валюти, ніж купили.

Водночас, старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що на цьому тижні варто очікувати стабілізацію курсу гривні на рівні трохи вище 27 гривень за долар.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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