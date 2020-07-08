По информации НБУ, в июне украинцы продали наличной валюты на рекордных $177,35 больше, чем купили.

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на Национальный банк Украины .

За полгода украинцы продали на $748,2 млн больше валюты, чем купили.

В то же время, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что на этой неделе стоит ожидать стабилизацию курса гривны на уровне чуть выше 27 гривен за доллар.

"Учитывая, что команда НБУ продолжает работу в прежнем составе, особых изменений в политике относительно валютного рынка мы не ожидаем. С успокоением ситуации вокруг смены главы НБУ валютный рынок тоже успокоится и с помощью интервенций НБУ сбалансируется на уровне выше 27 гривен за доллар", - заявил Тарас Котович.

Причиной резкого ослабления доллара называют внезапную отставку главы Нацбанка Якова Смолия на прошлой неделе. Чтобы смягчить давление, Нацбанк в прошлый четверг продал свыше 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что курс валют в Украине 8 июля резко изменит траекторию движения, доллар и евро окажутся под сокрушительными ударами гривны.

Так, национальный регулятор стодолларовая купюра потеряет достаточно много — 19,6 гривны. При этом к средине прошлого дня валюта уже рухнула ниже психологической отметки, после чего закрепилась — 2693,59 гривны.