Курс валют в Украине 9 июля поиграет на нервах граждан, доллар и евро внезапно очнутся после сокрушительного удара

Об этом сообщает Politeka.

 Так, стодолларовая купюра подорожает сразу на несколько гривен: +2,09. Как утверждают в Национальном банке, к средине прошлого дня валюта уже набрала 1,55 гривны (2694,64), а к вечеру начала набирать еще больше.

Евро также начнет набирать вес, причем достаточно ощутимо: +2,05.

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Национальный регулятор установил следующий курс валют:

  • 100 долларов – 2695,14
  • 100 евро – 3042,95

А вот российский рубль и дальше будет прогибаться под гривну: 3,7552 за десять российских рублей.

Как сообщалось ранее, продажа наличной валюты в июне ощутимо превысила покупку. Украинцы масово начали доставать доллары "из-под подушек".

По информации НБУ, в июне украинцы продали наличной валюты на рекордных $177,35 больше, чем купили. 

Так, объем продаж составил $1,28 млрд, а покупки $1,1 млрд наличной валюты.

За полгода украинцы продали на $748,2 млн больше валюты, чем купили.

В то же время, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что на этой неделе стоит ожидать стабилизацию курса гривны на уровне чуть выше 27 гривен за доллар.

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Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.