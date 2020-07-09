Курс валют в Украине 9 июля поиграет на нервах граждан, доллар и евро внезапно очнутся после сокрушительного удара
Об этом сообщает Politeka.
Так, стодолларовая купюра подорожает сразу на несколько гривен: +2,09. Как утверждают в Национальном банке, к средине прошлого дня валюта уже набрала 1,55 гривны (2694,64), а к вечеру начала набирать еще больше.
Евро также начнет набирать вес, причем достаточно ощутимо: +2,05.
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Национальный регулятор установил следующий курс валют:
- 100 долларов – 2695,14
- 100 евро – 3042,95
А вот российский рубль и дальше будет прогибаться под гривну: 3,7552 за десять российских рублей.
Как сообщалось ранее, продажа наличной валюты в июне ощутимо превысила покупку. Украинцы масово начали доставать доллары "из-под подушек".
По информации НБУ, в июне украинцы продали наличной валюты на рекордных $177,35 больше, чем купили.
Так, объем продаж составил $1,28 млрд, а покупки $1,1 млрд наличной валюты.
За полгода украинцы продали на $748,2 млн больше валюты, чем купили.
В то же время, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что на этой неделе стоит ожидать стабилизацию курса гривны на уровне чуть выше 27 гривен за доллар.
Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.
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