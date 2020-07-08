Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив рецепт корисного квасу

Квас володіє масою корисних властивостей і освіжаючим ефектом, тому в спеку цей напій підходить, як не можна краще, передає Politeka.net. Крім того, його можна використовувати при приготуванні окрошки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Рецепт розрахований на трилітрову банку. Отже, інгредієнти:

400 гр бородінськоїго хліба;

70 гр цукру;

два гр живих дріжджів;

2,5 л води.

Хліб порізати кубиками приблизно по 1,5 см, потім підсушити на сковорідці без масла до твердої скоринки.

Від цілого бруска відрізати потрібну кількість дріжджів і покришити руками в миску. Чим більше подрібнене, тим краще вони розчиняться.

До дріжджів додати приблизно 100 мл води і дві столові ложки цукру. Перемішати до розчинення цукру. Перекласти кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, додати воду з дріжджами й решту цукру.

Налити води до верху банки й трохи перемішати. Закрити нещільно кришкою і залишити бродити при кімнатній температурі на один-чотири дні.

Варто відзначити, що швидкість готовності залежить від температури. В жарку погоду квас готується швидко. При цьому потрібно пам'ятати, що чим довше квас настоюється, тим більш насичений у нього буде смак і різкість.

Готовий напій потрібно процідити через сито з марлею в чисту ємність і відразу перелити в банки з кришками, а далі поставити в холодильник.

Домашній квас зберігається в холодильнику до 10 днів.



"Один ковток - і ви з розплавленої пельмешки перетворюєтеся в нормальну людину", - зазначив Клопотенко в пості.

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