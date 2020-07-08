Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл рецепт полезного кваса

Квас обладает массой полезных свойств и освежающим эффектом, поэтому в жару этот напиток подходит, как нельзя лучше, передает Politeka.net. Кроме того, его можно использовать при приготовлении окрошки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Рецепт рассчитан на трехлитровую банку. Итак, ингредиенты:

400 гр бородинского хлеба;

70 гр сахара;

два гр живых дрожжей;

2,5 л воды.

Хлеб порезать кубиками приблизительно по 1,5 см, затем подсушить на сковородке без масла до твердой корочки.

От целого бруска отрезать нужное количество дрожжей и покрошить руками в миску. Чем больше измельчено, тем лучше они растворятся.

К дрожжам добавить примерно 100 мл воды и две столовых ложки сахара. Перемешать до растворения сахара. Переложить кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавить воду с дрожжами и остальной сахар.

Воды налить до верха банки и немного перемешать. Закрыть неплотно крышкой и оставить бродить при комнатной температуре на один-четыре дня.

Стоит отметить, что скорость готовности может зависеть от температуры. В жаркую погоду квас готовится быстро. При этом нужно помнить, что чем дольше квас настаивается, тем более насыщенный у него будет вкус и резкость.

Готовый напиток нужно процедить через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелить в банки с крышками, а далее поставить в холодильник.

Домашний квас хранится в холодильнике до 10 дней.



"Один глоток - и вы из расплавленной пельмешки превращаетесь в нормального человека", - отметил Клопотенко в посте.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать"

Как сообщала Politeka, шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт до неприличия вкусного риса.

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."