Відома модель Демі Роуз постала в маленькому бікіні
Зірка часто публікує жаркі фото в купальниках, пише Politeka.net. На цей раз модель постала у всій красі в яскравому бікіні у вигляді двох трикутників з тканини.
Купальний наряд обтягнув, але майже не прикривав великі принади розкішної знаменитості. Бюст "розвалився" в клаптиках тканини й виглядав дуже спокусливо.
Сині шортики красувалися на стегнах Демі, більше нічого розгледіти на ній не вдалося.
Пишногруда бестія закинула волосся за вушка і показала яскраві сережки-кільця в колір купальника.
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Довгі вії, і пухкі губи з блиском - все це ідеально підкреслює природну красу Роуз.
Не кажучи вже про форми, які вражають уяву, просто: "Вау, як розбурхує".
Модель записала кілька сторіз в різних позах, щоб вигідно продемонструвати всі апетитні місця і їй це вдалося.
Мабуть, шанувальники зробили їй компліменти в директ.
Нагадаємо, Демі Роуз виставила пишні груди, які "розвалилися" під крихітним ліфчиком. Останній ледь утримував величезні принади, а тонкі лямки додавали пікантності.
Красуня була в щось схожому на кольорову спідничку, в розрізах якої виглядали маленькі мотузочки від плавок-бікіні.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала у вбранні з відвертим декольте. Груди зірки, здавалося, зараз вистрибнуть з величезного вирізу. До того ж пікантності додавало те, що красуня не одягла білизни.
Тонка тканина лежала на грудях без всяких кріплень. Якби був вітер, то принади Демі тут же опинилися у всіх на виду.
Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".
А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".
Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".