Зірка вирішила нічого не соромитися

Відома модель Демі Роуз постала в маленькому бікіні

Зірка часто публікує жаркі фото в купальниках, пише Politeka.net. На цей раз модель постала у всій красі в яскравому бікіні у вигляді двох трикутників з тканини.

Купальний наряд обтягнув, але майже не прикривав великі принади розкішної знаменитості. Бюст "розвалився" в клаптиках тканини й виглядав дуже спокусливо.

Сині шортики красувалися на стегнах Демі, більше нічого розгледіти на ній не вдалося.

Пишногруда бестія закинула волосся за вушка і показала яскраві сережки-кільця в колір купальника.

Довгі вії, і пухкі губи з блиском - все це ідеально підкреслює природну красу Роуз.

Не кажучи вже про форми, які вражають уяву, просто: "Вау, як розбурхує".

Модель записала кілька сторіз в різних позах, щоб вигідно продемонструвати всі апетитні місця і їй це вдалося.

Мабуть, шанувальники зробили їй компліменти в директ.

Нагадаємо, Демі Роуз виставила пишні груди, які "розвалилися" під крихітним ліфчиком. Останній ледь утримував величезні принади, а тонкі лямки додавали пікантності.

Красуня була в щось схожому на кольорову спідничку, в розрізах якої виглядали маленькі мотузочки від плавок-бікіні.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала у вбранні з відвертим декольте. Груди зірки, здавалося, зараз вистрибнуть з величезного вирізу. До того ж пікантності додавало те, що красуня не одягла білизни.

Тонка тканина лежала на грудях без всяких кріплень. Якби був вітер, то принади Демі тут же опинилися у всіх на виду.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".