Модель Деми Роуз похвасталась летним кадром, позируя в стильном купальнике

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, показала необъятные формы в купальнике с сердечками и удивила развлечениями на отдыхе. Похоже, счастливая модель не отказывает себе в сладостях и любит баловать себя вкусностями во время жарких дней, сообщает Politeka.net.

На новом кадре довольная Деми с легкой улыбкой на лице показала, как отдыхает возле пляжа и нежится на солнце. При этом девушка держит на ногах тарелку со сладкими вруктами. Яркий образ девушки дополняют солнцезащитные очки с необычным дизайном и аккуратное колье. Купальник с сердечками на груди тут же умилил фанатов:

«❤️❤️❤️❤️ Самая сладкая девочка», «Ты такая идеальная, боже», «Сводишь меня с ума, я люблю тебя», «Я люблю твои глаза, твое тело, твою улыбку и все тебя. Я скучаю, тебе нужно поговорить с тобой», «Эти груди, если они выглядят вкусно, аж слюнки текут», «Мы будем игнорировать, насколько грудастой она выглядит? @Demirose», «Так что это ваша еда фитнеса», «Какая вкуснятина 😍», «Я люблю это сам =] асаи органические бомбы LOL», - написали поклонники.

До этого девушка показала главные достоинства в леопардовом бикини и продемонстрировала их в излюбленном ракурсе, повернувшись к объективу боком. Похоже, будни Деми весьма жаркие, ведь знаменитость часто показывает в профиле, как наслаждается солнечной погодой на природе.

Фанаты не остаются равнодушными:

«Твои вишенки прекрасны, Деми😍🔥🍑», «Это выглядит так солнечно😍😍😍😍», «Твой персик просто огонь 🤤🔥», «какие богатые ягодицы🔥💋🔥🔥💋💋💋», «Хорошие флюиды 🤤😍🤤😍», «фруктовый рай, аппетитная ягодка», «@herofitnessuk нашла тебе жену», «Обильные Булочки. Впечатляет», «Ты очень красивая женщина🍑💨», «Прекрасная принцесса».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.