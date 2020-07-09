Известная модель Деми Роуз предстала в маленьком бикини

Звезда часто публикует жаркие фото в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала во всей красе в ярком бикини в виде двух треугольников из ткани.

Купальный наряд обтянул, но почти не прикрывал большие прелести роскошной знаменитости. Бюст "развалился" в лоскутках ткани и выглядел очень соблазнительно.

Синие шортики красовались на бедрах Деми, больше ничего разглядеть на ней не удалось.

Пышногрудая бестия закинула волосы за ушки и показала яркие серьги-кольца в цвет купальника.

Длинные ресницы, и пухлые губы с блеском - все это идеально подчеркивает естественную красоту Роуз.

Не говоря уже о формах, которые поражают воображение, просто: "Вау, как будоражит".

Модель записала несколько сториз в разных позах, чтобы выгодно продемонстрировать все аппетитные места и ей это удалось.

Вероятно, поклонники сделали ей комплименты в директ.

Напомним, Деми Роуз выставила пышную грудь, которая "развалилась" под крохотным лифчиком. Последний едва удерживал огромные прелести, а тонкие лямки придавали пикантности.

Красотка была в нечто похожем на цветную юбочку, в разрезах которой выглядывали маленькие веревочки от плавок-бикини.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в наряде с откровенным декольте. Грудь звезды, казалось, сейчас выпрыгнет из огромного выреза. К тому же пикантности прибавляло то, что красотка не надела белья.

Тонкая ткань лежала на груди без всяких креплений. Если бы был ветер, то прелести Деми тут же оказались у всех на виду.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".