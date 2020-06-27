Британская супер модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами, которые едва втиснула в крохотный купальник

Так, модель решила разлечься на пляже, прямо на листьях деревьев, которые кинули на песок. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Деми решила примерить крохотный купальник, из-за чего едва не потеряла внушительных размеров «близняшек». Ноги девушка скрестила. Как можно заметить – на нее посыпался песок.

Сам кадр модель никак не прокомментировала, а ее поклонники не имели такой возможности, поскольку звезда решила поделиться фотографией в Сторис.

До этого мы писали, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, превратилась в копию Кайли.

В этот раз девушка покорила видом в одном лишь полупрозрачном белье белого цвета. Темные локоны и загорелая кожа девушки напомнили фанатам, что Деми правда похожа на одну из сестер Кардашьян. Очень часто девушку сравнивают с Ким или Кайли Дженнер.

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.