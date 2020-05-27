Известная модель Деми Роуз показала соблазнительное тело без лишней одежды

На фото Роуз в шортах и шляпе сидела на подоконнике, обнимая лохматую собаку по имени Тед. Красотка решила обойтись без белья, только прилепила сердечки на самое интимное, чтобы хоть как-то прикрыть свой стыд. Фотография получилась жаркой и соблазнительной, на которой можно оценить пышную грудь красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тед и я. Любовная история в городе", - написала Роуз под фото.

Фанаты поставили почти 400 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Люблю эту мелодию", "Итак, лучше всего. Мне нравится такой контент", "Итак, счастливая собака", "Я схожу с ума, вспоминая прошлую ночь".

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз поразила соблазнительном видом в почти невидимом белье.

Модель пыталась скрыть грудь под тонким черным кружевом, что ей не сильно удалось.

Черное кружево едва не позволило рассмотреть самое интимное.

Роуз улеглась на диван, выпятив пятую точку в невидимых бикини.

Сообщалось, что модель Деми Роуз примерила очень смелый наряд.

Для снимка Деми Роуз нарядилась в экстремально короткую оранжевую футболку, в такой нужно ходить очень осторожно, иначе "гордость" попросту вывалится наружу. На девушке также есть миниатюрные трусики того же цвета.

Напомним, загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости

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