Модель Деми Роуз показала жаркий кадр из отдыха на побережье океана

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, сверкнула идеальными формами на пляже. Девушка появилась в тесном купальнике алого оттенка с необычным вырезом на груди и засветила лишнее из-за необычного кроя, сообщает Politeka.net.

Роуз в этот раз появилась на солнечном фото у самого берега океана в модном купальнике. Девушка позировала сидя перед объективом и склонив голову чуть в сторону, при этом ее пышные волосы ниспадали на плечи незавязанными. Сама Деми была без макияжа и какилибо украшений, все внимание было приковано к образу девушки - смелый вырез на груди не оставил равнодушными фанатов.

«Где ты взяла этот костюм?», «Красивая, просто горяча и бешена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Очень хорошо», «Как бы я хотел быть рядом😢 Вау 👏🏻🔥», «Такая невинная, такая милая», «Очень Очень Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебя 💝», «😍🍒Сколько вишенок👌😘», «Ты хорошо выглядишь в красном 👍👌», «О, мне нужно знать, откуда у тебя этот купальник !!», «Я просто хочу встретиться с тобой, ведь ты просто супер».

До этого Деми показала необъятные формы в купальнике с сердечками и удивила развлечениями на отдыхе. Похоже, счастливая модель не отказывает себе в сладостях и любит баловать себя вкусностями во время жарких дней.

На новом кадре довольная Деми с легкой улыбкой на лице показала, как отдыхает возле пляжа и нежится на солнце. При этом девушка держит на ногах тарелку со сладкими вруктами. Яркий образ девушки дополняют солнцезащитные очки с необычным дизайном и аккуратное колье. Купальник с сердечками на груди тут же умилил фанатов:

«❤️❤️❤️❤️ Самая сладкая девочка», «Ты такая идеальная, боже», «Сводишь меня с ума, я люблю тебя», «Я люблю твои глаза, твое тело, твою улыбку и все тебя. Я скучаю, тебе нужно поговорить с тобой», «Эти груди, если они выглядят вкусно, аж слюнки текут», «Мы будем игнорировать, насколько грудастой она выглядит? @Demirose», «Так что это ваша еда фитнеса», «Какая вкуснятина 😍», «Я люблю это сам =] асаи органические бомбы LOL», - написали поклонники.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.