27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, здивувала чуттєвим фото на березі моря
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий чорно-білий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала біля обриву.
Олександра постала з головою, замотаною в рушник і з накинутим на плечі парео.
Співачку зняли збоку і трохи ззаду. Зарицька кинула хижий погляд через плече. Яскравий макіяж з чорними стрілками вдало доповнив її образ - забуваєш навіть про рушник. Атмосферності знімку надала навколишня природа: небо з ватяними хмарами, суха трава, яка колишеться на вітрі, і море вдалині.
Користувачі кинулися коментувати побачене, зазначивши, що Олександра виглядає якось особливо привабливо на цьому знімку.
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"ти така красива❤️❤️❤️"
"Взагалі на себе не схожа, така красуня!!! ❤️😊☺️😘"
"Неймовірна💛"
"😍Гарна дівчина!🌷❤️"
"Бооожееее, шо це за мадамааа? 😍🔥🔥"
"Ох красуня так красуня!!!👍"
Раніше ми повідомляли, солістку KAZKA порівняли з іншою співачкою Тіною Кароль, а все завдяки перуці. Так, Зарицька примірила на себе образ блондинки. Дівчина оформила кадр в рожевих кольорах.
Також ми писали, як Олександра побешкетувала з іншою своєю колегою Jerry Heil. Дівчата нафарбували обличчя в яскраві тони.
Зокрема, щоки у Зарицької були червоними, а на очах переливалося відразу кілька яскравих кольорів, велика кількість блискіток вражає.
«Друзі! Круті новини! Скоро буде нове б'юті відео з найяскравішою співачкою України! Вгадайте тему мейку!», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що пишногруда красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність: «Вилита Тіна Кароль».
Також Politeka писала, що солістка KAZKA без краплі збентеження потрясла новою зовнішністю: "Хочеться помацати".