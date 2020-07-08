"Що це за мадама?"

27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, здивувала чуттєвим фото на березі моря

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий чорно-білий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала біля обриву.

Олександра постала з головою, замотаною в рушник і з накинутим на плечі парео.

Співачку зняли збоку і трохи ззаду. Зарицька кинула хижий погляд через плече. Яскравий макіяж з чорними стрілками вдало доповнив її образ - забуваєш навіть про рушник. Атмосферності знімку надала навколишня природа: небо з ватяними хмарами, суха трава, яка колишеться на вітрі, і море вдалині.

Користувачі кинулися коментувати побачене, зазначивши, що Олександра виглядає якось особливо привабливо на цьому знімку.

"ти така красива❤️❤️❤️"

"Взагалі на себе не схожа, така красуня!!! ❤️😊☺️😘"

"Неймовірна💛"

"😍Гарна дівчина!🌷❤️"

"Бооожееее, шо це за мадамааа? 😍🔥🔥"

"Ох красуня так красуня!!!👍"

Раніше ми повідомляли, солістку KAZKA порівняли з іншою співачкою Тіною Кароль, а все завдяки перуці. Так, Зарицька примірила на себе образ блондинки. Дівчина оформила кадр в рожевих кольорах.

Також ми писали, як Олександра побешкетувала з іншою своєю колегою Jerry Heil. Дівчата нафарбували обличчя в яскраві тони.

Зокрема, щоки у Зарицької були червоними, а на очах переливалося відразу кілька яскравих кольорів, велика кількість блискіток вражає.

«Друзі! Круті новини! Скоро буде нове б'юті відео з найяскравішою співачкою України! Вгадайте тему мейку!», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що пишногруда красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність: «Вилита Тіна Кароль».

Також Politeka писала, що солістка KAZKA без краплі збентеження потрясла новою зовнішністю: "Хочеться помацати".